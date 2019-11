Stres çene ekleminin çıkmasına neden olabilir!

12 yaşından başlayarak 80 yaşındaki hastalara kadar her yaşta görülebilen çene eklemi çıkıklığı, çene eklemi içindeki kıkırdak, eklem sıvısı, bağ dokusu veya destek olan yastıkçık dokularının dejenerasyonu ve uyum bozukluğu sonucu eklemde ve çiğneme kaslarında ortaya çıkan ağrı ve fonksiyon bozukluğu olarak tanımlanıyor.Çene eklemi çıkıklığında genellikle çiğneme kaslarındaki spazm en önemli etken kabul ediliyor. Bunun nedeni ise strese bağlı olarak gece uykuda veya gün içerisinde dişlerin sıkılması ve gıcırdatılması. Bu açıdan özellikle 15-25 yaş arası ve sınavlara hazırlanan öğrencilerin risk altında bulunduğunu belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı Dr. M. Eren Şimşek, dişlerin arasında sürekli olarak bir objenin tutulmasının da çene ekleminin yapısını bozabildiğine dikkat çekiyor. Diğer öne çıkan sebep ise diş çekimi sırasında ağızın aşırı açılması ve diş çekimi işleminde aşırı güç uygulanarak çene ekleminin zorlanması. Daha az görülse de çeneye darbe alma durumlarında da çene eklemi çıkıklığı ortaya çıkabiliyor.Nadiren eklemde şişlik, kaslarda spazm ya da çıkmanın tek taraflı olmasına bağlı hafif asimetriye neden olsa da çene eklemindeki çıkma çoğu zaman yüzün görünümünde fark edilen bir probleme sebep olmuyor. Bu durumun sürekli ağrıya, çiğneme bozukluklarına ya da yemek yeme sırasında ses gelmesine karşın hastaların rahatsızlıklarını anlamasını geciktirdiğini belirten Dr. M. Eren Şimşek, hastaların bu nedenle, sıkıntıları için farklı branş doktorlarına başvurarak zaman kaybettiklerini vurguluyor.Erken tanı çene eklemi çıkıklığında da tedaviyi kolaylaştıran bir unsur. Elle yapılan fizik muayene ve çene eklemi MR görüntülemesi ile çene eklemi çıkığının hangi seviyede olduğu tespit ediliyor ve uygun tedavi belirleniyor. Çene eklemi çıkığının tedavi süreci hastalığın evresine göre değişiyor.Çenenin gece uykuda çok sıkılmasına bağlı durumlarda başlangıç için sadece kas gevşetici medikal tedavi ile birlikte diş hekimleri tarafından hazırlanan ve uykuda ağız içine takılan gece splinti uygulaması çoğu zaman sorunları ortadan kaldırıyor. Eğer çiğneme kaslarındaki spazm ileri düzeyde ise buna botox uygulaması da eklenebiliyor. Hastada sürekli gerginlik ve stres sonucu ortaya çıkan bir durum varsa hastayı rahatlatmak amacıyla ve psikiyatri desteğiyle birlikte medikal tedaviler planlanıyor.Çene ekleminde muayenede dokunun gevşekliği artmışsa ve çene eklemi çıkma seviyesine kadar geliyorsa öncelikle basit girişimsel işlemler deneniyor. Çene eklemini anestezi altında yıkama ve eklem içine Trombositten zengin plazma (PRP) enjeksiyonu ile eklemin kıkırdak ve bağ dokusunun kendini yenileyerek güçlenmesi hedefleniyor. Genel anesteziye gerek duyulmayan bu işlem PRP’nin hazırlanması için 20 dakika ve her 2 çene eklemine enjeksiyonun yapılması için 10 dakika olmak üzere yaklaşık 30-35 dakikada gerçekleştirilebiliyor.Eğer muayenede eklem açıklığı çok artmış ise ve çekilen MR görüntüsünde belirgin çıkma varsa bu kez ameliyat gündeme geliyor. Bu komplike operasyonda çene eklemi içine girilerek ekleme destek kemik konulması ya da eklem içindeki destek dokusu olarak görev yapan yastıkçıkların onarılması gerekebiliyor. Ancak bu işlemden her zaman için yeterli sonuç alınamaya biliyor.