Söz dizisinden anlamlı hareket!

TV Dünyası - 19.12.2017 12:47

Söz dizisine flaş transfer!

Burak Sağyaşar, 'Söz'deki hassasiyeti açıkladı!

Heyecan ve aksiyonun bir an olsun eksik olmadığı bölümde Söz Timi üyeleri, kamp alanında kurulan Kızılay Kan Bağış çadırında kan verirken, kan vermenin de vatani bir görev olduğunun altını çizdi.Toplumsal dayanışmayı sağlamak ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen, gönüllü ve sürekli bağışçı kazanmayı hedefleyen Türk Kızılayı, ihtiyaç sahiplerine hayat taşıyor.Başarılı projede kıdemli üsteğmen ve tim komutanı Yavuz rolünü başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş canlandırırken; vatanı için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen bu özel timin diğer mensuplarını, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat canlandırıyor.