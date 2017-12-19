Söz dizisinden anlamlı hareket!

Toplumsal dayanışmayı sağlamak ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen, gönüllü ve sürekli bağışçı kazanmayı hedefleyen Türk Kızılayı, ihtiyaç sahiplerine hayat taşıyor.
Söz dizisine flaş transfer!
Başarılı projede kıdemli üsteğmen ve tim komutanı Yavuz rolünü başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş canlandırırken; vatanı için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen bu özel timin diğer mensuplarını, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat canlandırıyor.
Burak Sağyaşar, 'Söz'deki hassasiyeti açıkladı!