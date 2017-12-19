Söz dizisinden anlamlı hareket!

Her bölümüyle reyting rekorları kıran ‘SÖZ' dizisi, dün akşam Star TV’de ekrana gelen 26. bölümünde Türk Kızılay'ına kan bağışının önemine vurgu yaptı.

TV Dünyası - 19.12.2017 12:47
Söz dizisinden anlamlı hareket!
Heyecan ve aksiyonun bir an olsun eksik olmadığı bölümde Söz Timi üyeleri, kamp alanında kurulan Kızılay Kan Bağış çadırında kan verirken, kan vermenin de vatani bir görev olduğunun altını çizdi.


Toplumsal dayanışmayı sağlamak ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen, gönüllü ve sürekli bağışçı kazanmayı hedefleyen Türk Kızılayı, ihtiyaç sahiplerine hayat taşıyor.

Söz dizisine flaş transfer!

Söz dizisine flaş transfer!



Başarılı projede kıdemli üsteğmen ve tim komutanı Yavuz rolünü başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş canlandırırken; vatanı için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen bu özel timin diğer mensuplarını, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat canlandırıyor.

Burak Sağyaşar, 'Söz'deki hassasiyeti açıkladı!

Burak Sağyaşar, 'Söz'deki hassasiyeti açıkladı!
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