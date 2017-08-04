Star TV’de yayınlanan ve 12. bölümüyle sezon finali yapan Söz dizisi Eylül ayında kaldığı yerden devam edecek.
Dizide ekibin önemli karakterlerinden olan Üsteğmen Zafer Yaman karakterine hayat veren Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Atakan Arslan Instagram’da paylaştığı fotoğrafına yazdığı notla diziden ayrıldığını açıkladı.
Arslan mesajında, “Söz dizisinden kendi isteğimle ayrılmış bulunmaktayım. İzleyicilerimize, bizi destekleyenlere, herkese teşekkürler başka projelerde buluşmak üzere...” dedi.
Söz dizisinde beklenmedik ayrılık!
Söz dizisinde Üsteğmen Zafer Yaman'ı canlandıran Atakan Arslan, diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.Dizi - 04 Ağustos 2017 21:15
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