Soygun hayali gerçekleşti!

TV Dünyası - 21.04.2018 12:44

Her bölümüyle ayrı yankı uyandıran La Casa De Papel'in 2019'da yeni sezonunun açıklanacağı duyurulmuştu. Dizinin Türkiye'deki hayranları büyük bir sevinç yaşamıştı.Dizide Profesör karakterine hayat veren Alvaro Morte'ye Türkiye'de popüler olduğu söylenince, ''Her şeyden önce, dizinin Türk hayranlarına desteklerinin ve sevgilerinin farkında olduğumu söylemek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum'' diyerek yanıt verdi.Alvaro Morte'ye ''polisiye türüyle aranız nasıl?'' diye sorulunca Morte, soygun filmine yer almanın hep hayali olduğunu vurgulayarak, ''çok seviyorum. Özellikle de soygun filmlerini. Hep bir soygun filminde rol almanın hayalini kurmuştum, ufacık bir rol bile beni çok mutlu ederdi. Derken birdenbire bir soygunun liderini oynarken buldum kendimi. Düşünebiliyor musunuz, hayalim gerçek oldu.'' dedi.