Sota'nın açılışına ünlü akını!

Sosyete - 07.05.2018 20:30

Alaçatı'nın en özel otellerinden biri olan Viento bu hafta sonu muhteşem bir davete ev sahipliği yaptı. Viento Alaçatı Hotel'in içerisine açılan ve Alaçatı'da tek kabuklu deniz ürünleri restoranı olan Sota'nın açılış partisi düzenlendi. Gül Erçetingöz ev sahipliğinden düzenlenen büyük kutlamaya İstanbul'dan gelen bir çok ünlü davetli katıldı. Ayşe Tolga, Yeliz Şar, Nazlı Mengi, Sedef Çalarkan, Emre Altuğ, Aslı Pasinli gibi çok sayıda ünlü isim kutlamada yer aldı.İŞTE DAVETTEN GÖRÜNTÜLER: