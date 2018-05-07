Alaçatı'nın en özel otellerinden biri olan Viento bu hafta sonu muhteşem bir davete ev sahipliği yaptı. Viento Alaçatı Hotel'in içerisine açılan ve Alaçatı'da tek kabuklu deniz ürünleri restoranı olan Sota'nın açılış partisi düzenlendi. Gül Erçetingöz ev sahipliğinden düzenlenen büyük kutlamaya İstanbul'dan gelen bir çok ünlü davetli katıldı. Ayşe Tolga, Yeliz Şar, Nazlı Mengi, Sedef Çalarkan, Emre Altuğ, Aslı Pasinli gibi çok sayıda ünlü isim kutlamada yer aldı.
İŞTE DAVETTEN GÖRÜNTÜLER:
Sota'nın açılışına ünlü akını!
Alaçatı'nın menüsünde tek kabuklu deniz ürünleri olan restoranı Sota, Viento Alaçatı Hotel'in içerisinde açıldı. Hafta sonu Gül Erçetingöz ev sahipliğinde düzenlenen büyük kutlamaya çok sayıda ünlü isim katıldı.Sosyete - 07.05.2018 20:30
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