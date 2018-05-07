Sota'nın açılışına ünlü akını!

Alaçatı'nın menüsünde tek kabuklu deniz ürünleri olan restoranı Sota, Viento Alaçatı Hotel'in içerisinde açıldı. Hafta sonu Gül Erçetingöz ev sahipliğinde düzenlenen büyük kutlamaya çok sayıda ünlü isim katıldı.

Sosyete - 07.05.2018 20:30
Sota'nın açılışına ünlü akını!
Alaçatı'nın en özel otellerinden biri olan Viento bu hafta sonu muhteşem bir davete ev sahipliği yaptı. Viento Alaçatı Hotel'in içerisine açılan ve Alaçatı'da tek kabuklu deniz ürünleri restoranı olan Sota'nın açılış partisi düzenlendi. Gül Erçetingöz ev sahipliğinden düzenlenen büyük kutlamaya İstanbul'dan gelen bir çok ünlü davetli katıldı. Ayşe Tolga, Yeliz Şar, Nazlı Mengi, Sedef Çalarkan, Emre Altuğ, Aslı Pasinli gibi çok sayıda ünlü isim kutlamada yer aldı.

İŞTE DAVETTEN GÖRÜNTÜLER:
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

12 yıllık sevgilisinden ayrıldı! 12 yıllık sevgilisinden ayrıldı!
Engin Öztürk'ün dönüşü! Engin Öztürk'ün dönüşü!
Şok iddia! Aslıhan Doğan'a veto! Şok iddia! Aslıhan Doğan'a veto!
Birce Akalay'dan itiraf! Birce Akalay'dan itiraf!
Mega yenge aşerdi! Mega yenge aşerdi!
Gökçe Bahadır'ın zor anları! Gökçe Bahadır'ın zor anları!
'Fatih' için sürpriz gelişme! 'Fatih' için sürpriz gelişme!
Hülya Avşar için 'On'un sırrı! Hülya Avşar için 'On'un sırrı!
Her 4 kadından biri etkileniyor! Her 4 kadından biri etkileniyor!