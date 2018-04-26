Sosyetede sürpriz aşk!

Oyuncu Bade İşçil'in olaylı bir şekilde boşandığı Malkoç Süal, sosyetik isim Güllü Aybar ile aşk yaşamaya başladı.

Magazin - 26.04.2018 09:17
Sosyetede sürpriz aşk!
Adından sosyetik güzellerle yaşadığı ilişkilerle söz ettiren Malkoç Süalp, kendisinden 13 yaş büyük sosyetik isim Güllü Aybar ile aşk yaşamaya başladı.

Mayıs 2013'te oyuncu Bade İşçil ile nikah masasına oturan Malkoç Süalp, Haziran 2016'da olaylı bir şekilde evliliğini noktalamıştı.

Bade İşçil ve Malkoç Süalp'ın Azur adında bir oğlu var.


Sosyetenin öne çıkan isimlerinden Güllü Aybar, 1981'de dünyaevine girdiği oğlu Mehmet'in babası Hakan Behlil'den 1986'da boşandıktan sonra kendisinden 10 yaş küçük Menderes Utku, ardından da 15 yaş küçük Murat Evliyaoğlu ile anılmıştı.
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