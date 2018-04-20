Songül Öden'e anlamlı ödül!

Magazin - 21.04.2018 06:00

Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncunun seneler evvel rol aldığı Gümüş dizisiyle Arap Dünyası kapılarını Türk dizilerine de açtı.Yıllar sonra Öden'in rol aldığı "Umutsuz Ev Kadınları" dizisi de Ortadoğu'da orjinali olan "Desperate Housewife'tan" daha fazla ilgi görerek büyük bir başarıya ulaştı.Beyrut'ta, Liban'da gerçekleşen, her yıl Arap Dünyası'nın başarılı isimleri ödüllendirdiği törende Songül Öden yoğun ilgiyle karşılaştı. Öden, Murex D'or ''En İyi Yabancı Kadın Oyuncu'' ödülüne layık görüldü. Ödülü almak için sahneye çıkan başarılı oyuncu sözlerine Arapça iyi akşamlar dileyerek başlaması büyük alkış topladı.