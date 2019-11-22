Songül Öden: "Vallahi arkadaşım!"

Songül Öden, geçtiğimiz akşam Nişantaşı'ndaydı. Güzel oyuncu 'Bir Aile Hikayesi' dizisinden rol arkadaşı Celil Nalçakan'ın sahne performansını izledi.Güzel oyuncu performansın ardından bir erkek arkadaşıyla oyundan çıktı. Karşısında basını gören Öden panikledi. Güzel oyuncuya “Erkek arkadaşınızla mı geldiniz?” sorusu soruldu. Öden, “Öyle bir şey yok. Vallahi arkadaşlarımla eğlenmeye geldim.” cevabını verdi.