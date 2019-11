Sonbahar yorgunluğuna iyi gelen 10 altın besin!

Sonbahar aylarında düşen enerjiyi artırmak ve halsizlikten kurtulmak için vücuda direnç kazandıracak besinlerin tüketilmesi gerektiğini kaydeden Nişantaşı Hastanesi’nden Diyetisyen M. Berrik Ak, bahar yorgunluğunu çabuk atlatmayı sağlayan 10 altın beslenme önerisi verdi.Hem rengi hem de lezzeti sevilen balkabağı, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından oldukça zengin olduğundan bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda yorgunluk ve halsizlik gibi semptomları azaltır, kasların daha düzenli çalışmasını sağlayarak kişinin daha enerjik hissetmesine katkı sağlar.Balkabağını özellikle soğuk kış aylarında haftada bir-iki kere çeşitli tariflerde kullanabilir; vücudun enerjisini artırırken hastalıklardan da korunabilirsiniz.Demir, magnezyum kalsiyum, B vitaminleri, protein ve lif açısından zengin olan yulaf ezmesi, vücudun ihtiyacı olan enerjiden daha fazlasını sağlayarak yorgun hissetmeyi önler. Yeni güne enerji dolu bir başlangıç yapmak için yulaf ezmesi, yoğurt ve meyve ile hazırlanmışkahvaltıylagünezinde başlayabilirsiniz.Bilimsel araştırmalara göre, probiyotik besinler mevsim geçişlerine karşı toleransı yükseltiyor. Kefir,probiyotik bir içecek olup içerdiği dost bakteriler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle her gün bir bardak kefir tüketerek, bağışıklık sistemini güçlendirebilir, bahar yorgunluğunu daha kolay atlatabilirsiniz.Magnezyum eksikliği vücutta halsizlik, kas yorgunluğu gibi rahatsızlıkların yaşanmasına neden olur. Magnezyumdan zengin beslenmek yorgunlukla savaşmanızı kolaylaştırır. Sağlıklı atıştırmalıkların başında gelen badem ise magnezyum, protein, bakır, E ve B vitaminlerinin önemli kaynaklarından biri olup kronik yorgunlukla baş etmemize yardımcı olur. Dolayısıyla ara öğünlere ve sabah kahvaltılarına ekleyeceğiniz günlük 5-6 adet çiğ bademle zihinsel ve psikolojik olarak daha zinde hissedebilirsiniz.Ete kıyasla daha fazla demir içeren kakao, aynı zamanda B grubu vitaminleri, protein, lif ve çinko açısından da zengin bir kaynaktır. Magnezyumun da en önemli kaynaklarından biri olan kakao, yoğurt, süt veya smoothie’lere eklenerek yorgunlukla baş edebilir enerjinizi yükseltebilirsiniz.Omega-3 yönünden zengin bir balık olan somonun, özellikle sonbahar aylarında haftada en az iki kez düzenli olarak tüketilmesi zihinsel performansı destekler. Ayrıca somon tüketen kişilerde Alzheimer hastalığının daha az görüldüğü çalışmalarla ispatlanmıştır. Triptofan bakımından zengin ve serotonin kaynağı olan somonu ızgara olarak tercih ederseniz mutluluk hormonu salgılayarak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.Vitamin ve mineral deposu olan elma, halsizlikte ilk tercih edilmesi gereken meyvelerden biridir. Elma halsizlikle mücadele ederken bağışıklık sistemini korur, vücudun direncini arttırır. Aynı zamanda kabuğuyla tüketilmiş bir elma, vücut için önemli bir lif kaynağıdır. Dolayısıyla her gün bir adet elma tüketerek vücudunuzu canlandırıp uyandırabilirsiniz.Greyfurt, günlük C vitamini ihtiyacının büyük kısmını almayı sağlayarak bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda diyet lifi, A vitamini, potasyum, folat ve B5 vitamini için de iyi bir kaynaktır. Antioksidan olan likopenin de önemli bir kaynağı olan greyfurt hücreye zarar veren serbest radikallere karşı savaşarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.Yapılan araştırmalarda, kahvedeki kafeinin performansı artırdığı ve yorgunluğa iyi geldiği; kafein tüketenlerin kendilerini yorgun hissetmedikleri ve enerjilerinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa günde iki fincan kahve tüketerek zihinsel ve fiziksel performansınızı artırabilirsiniz.İçeriğindeki Omega-3 yağ asidinin yanı sıra magnezyum, manganez, bakır, demir, çinko, fosfor, A vitamini ve B grubu vitaminleri gibi birçok değişik vitamin, mineral içeren avokadonun bağışıklık sistemini destekleyici etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda avokado mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin içerdiğinden ruh sağlığının korunmasına yardımcı olurken içeriğindeki yüksek potasyum sayesinde vücudun enerji seviyesini yükselterek hızlı bir şekilde toparlanmasını sağlar. Taze olarak tüketilen avokadoyu yemeklerde ve salatalarda tercih edebilirsiniz.Son olarak unutulmamalıdır ki yorgunluk ve halsizlik vücudun susuz kaldığının ana göstergesidir. Su kronik yorgunluk ve halsizliğe yenik düşmenizi engelleyen en büyük yardımcınızdır. Bunun için yeterli su tüketimi, hangi besinle beslendiğinizden daha önemlidir. Sıcaklıklar azalsa bile su tüketimi ihmal edilmemeli, vücudun ihtiyacı kadar su tüketmeye devam edilmelidir.