Şoke eden iddia! "7 yaşındaki oğlunu evden kovdu"

Dedikodu - 19.12.2017 11:50

"Kusura bakma eşin var deseydin!"

Seçkin Piriler'in 'Sefa'sı!

Seçkin Piriler: Umarım bir daha evli erkeklere bulaşmazlar

İddialara göre; Seçkin Piriler 'artık dayanamıyorum' diyerek 7 yaşındaki oğlunu evden kovdu. Kaan Tangöze ise Hakan'ı alarak Gayrettepe'de bir otele yerleşti.Tangöze'nin uğruna evliliğini bitirdiği Kıvılcım Ural'ın Instagram sayfasında paylaştığı mesaj ise kafaları karıştırdı."Duyduklarıma inanamıyorum. Biz insanoğluna neler oldu... Ebeveynlerin çocuklarına yaptıkları şiddet haberlerini aldıkça deliriyorum, çocuklarını maddi manevi kullanmak için onları istismar etmelerine şu genç yaşımda ben katlanamıyorum. Onları düşünmekten ben uyuyamadım. Sadece doğurmak ile ana olunmuyor. Neden doğum kontrol hapları var hiç düşündünüz mü? Biz gençler neden şapır şapır onlardan yutuyoruz? Mesela bir eğitim yöntemi yok mu 'doğru bir ebeveyn' olmak için? Sen kendini yapamadıysan çocuğun ne günahı var? Herkes gider evlat kalır. Hiç bir çocuk hiç bir ilişkinin garantisi değildir. Hiç bir çocuk sizin hayatınızı kurtarmak için dünyaya gelmez. Çocuklar bu dünyanın geleceği biricik pırlanta taneleridir. Kendi başarısızlığınızın cezasını çocuklarınıza çektiremezsiniz. Ben artık şiştim! Göstermelik sevgi karelerinin ardında yatan karanlık sırları işitmekten bıktım! Bu mesajımı okurlar da utanırlar belki. Evlatlarına sımsıkı sarılırlar. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve doğru yolu bulun! Doğru yolu kimin gösterdiğinin bir önemi olmasın sizin için...""Ayrılmadık, bizim ilişkimiz böyle şeylerden yıkılmaz. Sevgilim 2 gündür Dedeman otelde kalıyor. bizim birlikteliğimiz böyle şeylerden yıkılmaz. O çocukları annelerinden çok ben düşünüyorum, neler yaşadıklarını biliyorum. 2 yıldır onlar zarara görmesin diye neler yaşadığımı da ben biliyorum. Herkes taktığı maskeyi çıkarsın...Kaan ile birlikteliğimiz devam ediyor" dedi. (Kaynak: hurriyet.com.tr)