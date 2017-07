Sokak basketbolunun kralı "Hercules"

Red Bull ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun güçlerini birleştirerek 10 Haziran'da başlattığı Red Bull Reign TBF 3X3 Türkiye Turu'nun Türkiye finali, 29 Temmuz Cumartesi İstanbul Caddebostan Sahili'nde yapıldı.

Basketbol - 31 Temmuz 2017 17:32

12 takımın kıyasıya mücadele ettiği Türkiye finalinde SA Twins'i 15-13 mağlup eden Hercules şampiyonluğa uzandı.



Türkiye Şampiyonu olan Hercules, Eylül'de Amerika'nın başkenti Washington'da düzenlenecek dünya finalinde boy gösterecek.



Türkiye'de basketbola verdiği destekle bilinen Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği Red Bull Reign TBF 3X3 Basketbol Turu'nun Türkiye finali gerçekleşti. 10 Haziran'da başlayan ve beş il dolaşan şampiyonanın finali 29 Temmuz'da İstanbul Caddebostan Sahili'nde oynandı. 12 takımın Türkiye şampiyonu olmak için mücadele ettiği finalde Hercules takımı, SA Twins'i 15-13'le geçerek sokak basketbolunun kralı oldu ve tacına kavuştu.



Rekabetin üst düzeyde yaşandığı finalde 12 takım üçerli gruplarda yarıştı. Türkiye şampiyonunu belirleyecek finalde Red Bull King of the Rock dünya şampiyonu Kıvanç Dinler'in takımı SA Twins ve eski Red Bull King of the RockTürkiye şampiyonlarından Mert Yavi'nin takımı Hercules şampiyonluk için sahaya çıktı.



Son ana kadar oldukça çekişmeli geçen maçın sonlarına doğru üstünlüğü ele geçiren Hercules, sahadan 15-13'lük sonuçla galip ayrıldı ve Red Bull Reign TBF 3X3 Türkiye Turu'nun şampiyonu oldu. Şampiyon, Eylül'de Amerika'nın başkenti Washington'da Barry Farms'da gerçekleşecek ve dünyadan 16 takımın katılacağı Red Bull Reign Dünya Finali'ne gitmeye hak kazandı.



Gün boyu devam eden karşılaşmaların yanı sıra harika yarışmalarla birlikte heyecan iyice arttı. Yapılan smaç yarışmasını SA Twins takımından Dekan Bayraktar kazanırken, üçlük yarışmasında ise Hasketboltakımından Hasan Aksoyak zafere ulaştı.



