Şok iddia! Ünlü popçu şarkının ücretini vermedi!

Madonna'nın uçaktaki şoke eden isteği!

Madonna'ya şok olay! Popun kraliçesine, son albümü "Madame X"te yer alan 'God Control' şarkısının ücretini ödemediği için dava açıldı.ABD’li elektronik müzik grubu Fischerspooner’ın üyelerinden Casey Spooner, 2017 yılında bu şarkı üzerinde çalıştıklarını, fakat şarkının rafa kalktığını söyledi. Sonra şarkının habersizce Madonna'nın “Madame X” albümünde yer aldığını söyleyen Spooner, şarkının yıllar önce kaydedilmiş demosunu "Telifi için 25 bin euro teklif edilmişti ancak ödeme yapılmadı. Arttık yetti. Sen (Madonna) sahnelerde fink atarken, ben beş parasız yaşıyorum" notuyla yayınladı.