Şok iddia! Ünlü popçu şarkının ücretini vermedi!

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ABD’li elektronik müzik grubu Fischerspooner’ın üyelerinden Casey Spooner, 2017 yılında bu şarkı üzerinde çalıştıklarını, fakat şarkının rafa kalktığını söyledi. Sonra şarkının habersizce Madonna'nın “Madame X” albümünde yer aldığını söyleyen Spooner, şarkının yıllar önce kaydedilmiş demosunu "Telifi için 25 bin euro teklif edilmişti ancak ödeme yapılmadı. Arttık yetti. Sen (Madonna) sahnelerde fink atarken, ben beş parasız yaşıyorum" notuyla yayınladı.
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