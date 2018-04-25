Şok iddia! Aslıhan Doğan'a veto!

Dedikodu - 25.04.2018 11:06

Aslıhan Doğan Turan 3,5 aylık hamile mi?

Arda Turan: Allah akıl fikir versin!

Arda Turan eşi Aslıhan Doğan'a ayaklarını yıkattı!

Sözcü'nün özel haberine göre, 11 Mart akşamı, Çubuklu’daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılan sade bir törenle evlenen Arda Turan bu evlilik sonrasında bir anda renkli hayatını bırakmış, sosyal medya hesabından yaptığı Play Station partileri paylaşımları da bıçak gibi kesilmişti. Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre Turan’ın sürekli birlikte takıldığı arkadaşları eşi Aslıhan’ı veto ediyor.Arda Turan hakkında, daha önce de kız arkadaşlarının telefon numaralarını o dönem nişanlısı olan Aslıhan Doğan’ın isteği üzerine sildiği şeklinde haberler çıkmıştı. Magazin kulislerinde konuşulan iddialar doğruysa Aslıhan Doğan’ın kıskançlığı sadece hemcinsleriyle sınırlı değilmiş… Aslıhan Doğan’ın, eşi Arda’nın erkek arkadaşlarıyla fazlaca vakit geçirmesini istemediği ve yakın çevresine karşı buz gibi bir tutum içinde olduğu öğrenildi. Turan’ın arkadaşlarının da Aslıhan Turan’a bu yaklaşımından ötürü mesafeli olduğu aynı ortamda bulunmaktan kaçındıkları iddia edildi. (Kaynak: sozcu.com.tr)