Kırmızı-Siyahlı ekibin sosyal medya hesabından Hollandalı yıldızın fotoğrafı paylaşılarak, "Hoş geldin Wesley" denildi ve tecrübeli futbolcu ile resmi sözleşmenin imzalandığı açıklandı.
DHA
Sneijder resmen Nice'te
Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve dün akşam saatlerinde Fransız temsilcisi Nice'in prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Wesley Sneijder, Fransız kulubü ile sözleşme imzaladı.Futbol - 07 Ağustos 2017 18:24
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