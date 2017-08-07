Sneijder resmen Nice'te!

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve dün akşam saatlerinde Fransız temsilcisi Nice'in prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Wesley Sneijder, Fransız kulubü ile sözleşme imzaladı.

Futbol - 07 Ağustos 2017 17:09
Sneijder resmen Nice'te!
Kırmızı-Siyahlı ekibin sosyal medya hesabından Hollandalı yıldızın fotoğrafı paylaşılarak, "Hoş geldin Wesley" denildi ve tecrübeli futbolcu ile resmi sözleşmenin imzalandığı açıklandı.

KAYNAK: DHA
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Bağlantılar: Wesley Sneijder

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