Kırmızı-Siyahlı ekibin sosyal medya hesabından Hollandalı yıldızın fotoğrafı paylaşılarak, "Hoş geldin Wesley" denildi ve tecrübeli futbolcu ile resmi sözleşmenin imzalandığı açıklandı.
KAYNAK: DHA
Sneijder resmen Nice'te!
Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve dün akşam saatlerinde Fransız temsilcisi Nice'in prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Wesley Sneijder, Fransız kulubü ile sözleşme imzaladı.Futbol - 07 Ağustos 2017 17:09
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