Siz de bu formülle cildinizi pürüzsüzleştirebilirsiniz!

Güzellik - 23.04.2018 11:57

Yüzyıllardır tüketilen türk kahvesinin telvesi, cilde ve sağlığa birçok fayda sağlıyor. Kahvenin ruh sağlığından cilt bakımına kadar olan faydalarını öğrendiğinizde artık kahvenin telvesini atmaya kıyamayacaksınız.Ünlü sunucu ve model Özge Ulusoy kamera karşısına geçmeden önce bu formülü cildine uyguladığını vurgulayarak, '' Kahveyi için, telvesini soğumadan yüzünüze sürün. Göz altlarınız dahil kuruyana kadar ovalayın. Sona ılık su ile durulayın.'' dedi.Kahve telvesinin yararlarından birçok formül ile yararlanabilirsiniz. Doğal peeling içeren kahve telvesi, cildi uyararak ve canlandırarak cildinize güzellik katar. 1 tatlı kaşığı kahve telvesini 1 tatlı kaşığı limon ve 1 tatlı kaşığı suyla karıştırıp cildinize masaj yapın. 10 dakika beklettikten sonra cildinizi ılık suyla yıkayın.Aynı zamanda kahveden tonik olarak da faydalanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey bir fincan Türk kahvesi hazırlamak. Hazırladığınız kahve ılındığında suyun 1 parça pamuğu batırın ve yüzünüzü tahriş etmeyecek şekilde pamuk yardımı ile silin. Bir süre bekledikten sonra yıkayabilirsiniz. Güne taze ve aydınlanmış bir ciltle başlamak için ideal bir seçim olabilir.Kahve telvesinin cilde faydaları gözaltı morluklarında da kendini gösteriyor. Kahve telvesinden bir miktar alıp göz altlarınıza sürün 5-10 dakika bekledikten sonra yıkayın. Düzenli uygulandığında morluk ve şişliklerde gözle görülür bir iyileşme olduğunu fark edeceksiniz.