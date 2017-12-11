Siz asıl konuşmayan kadından korkun

Bir kadın konuşuyorsa onu duyun... Çünkü o kadın sevdiğini haykırıyordur!

Yaşam - 11.12.2017 10:28

Kadınlar konuşur lakin konuşan kadın zararsızdır, siz asıl konuşmayanlardan korkun. Susturduğunuz, küstürdüğünüz üzdüğünüz ve kırdığınız kadınlar, önce kalpleri ile terk eder sizi. Sonra zihinleri ve ilk fırsatta da bedenleri ile hiçbir şey söylemeden yok olurlar hayatınızdan.



Kadınlar aidiyet duygusu ile yaşamayı seven varlıklardır. Kendilerini hep bir eve, bir aileye, bir çocuğa, bir eşe ait hissedeler. Aidiyet duygusu zedelenen kadın arkasını dönebilir. Arkasını dönen gidebilir ve giden gelmeyebilir. Bu yüzden bırakın konuşsunlar. Anlatsın, haykırsın, istesin, söylesinler. Mücadelesi aşk için olan kadınlar konuşurlar. Dertlerini anlatıncaya kadar çabada olurlar. Pes ettiği noktada hala harekete geçilmiyorsa işte o zaman gönüllü kaybeden siz olursunuz.



Unutmayın; konuşmuyordur o kadın, sevdiğini haykırıyordur! Onu duyun!



YAZI: Kamuran Akdemir

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