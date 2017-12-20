Siyah noktalarınızdan kurtulun!

Estetiklere geçmeden önce ilgilenmemiz gereken daha mühim bir konu, burun üzerinde oluşan başa bela o siyah noktalar...

Güzellik - 20.12.2017 14:44

Burun estetiği ülkemizde en çok yapılan güzellik metotlarından biridir. Çünkü burun yüz için önemlidir. Ancak bu estetiklere geçmeden önce ilgilenmemiz gereken daha mühim bir konu burun üzerinde oluşan başa bela o siyah noktalardır. Özellikle yakın görüşmelerde mutlaka karşıdakilerin ilgisini çeker ve sizin kendine bakmayan kirli ve pasaklı gibi görünmenizde bir imaj yaratır. Kişisel temizlik ve bakımın en önemli unsurlarından biri olan siyah noktalar, çoğunlukla yağlı cilt yapısına sahip insanlarda daha fazladır. Sıkmak ile sadece geçici bir çözüm üretirken aynı zamanda oldukça narin olan burun yapısı bu eyleme maruz kaldığında hassaslığından ötürü kızarıp şişer. Bu yüzden sıkmak iyi bir fikir değildir. Siyah noktalar gözeneklere kirin ve yağın birikmesiyle oluşur. Suyu az tüketen ve cilt bakımına daha az önem veren kişilerde görülmesi çoğunluktadır.



İlk olarak bu noktaların gözeneklerini açmak için haftada bir kez mutlaka buhar maskesi uygulanmalıdır. Yanı sıra bir miktar bal ve tarçını karıştırıp burnunuzun üzerine sürerek, üzerine de bir pamuk kapatıp beklettiğinizde, daha sonra bu pamuğu kaldırıp ılık su ile yıkadığınızda da giderilebilir. Limon suyu ciltteki lekelerin rengini açmak hem de cilt lekelerini gidermek amacıyla kullanılan doğal bir üründür. Siyah noktalar için limonu direk olarak siyah noktaların üzerine sürerek uygulayabilirsiniz.



Uygulama sonrasında en az 10 dakika bekleyip, cildinizi soğuk su ile yıkayarak temizleyebilirsiniz.

Salatalık suyu, bal ve limon suyunu karıştırarak hatta birazda sirke katarak siyah noktalar için harika

bir maske yapabilirsiniz.



YAZI: Kamuran Akdemir

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