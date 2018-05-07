Son bölümleriyle izleyenleri hayal kırıklığına uğratan ve entrika peşinden koşmak isterken Aslı ve Ferhat aşkına darbe vurarak reytinglerini düşüren Siyah Beyaz Aşk dizisi, her bölüm daha kötüye gidiyor.
Dizi, yapılan hatalarla artık gözden çıkarılmaya başlandı. Ancak dizinin müdavimleri, yine de bir şeylerin değişebileceği ve final yapılmamasını isteyen dileklerini, sosyal medyadan dile getirmeye devam ediyorlar.
Bebeğinin cinsiyetini Ferhat’a söyleyen Aslı’nın karnı, izleyicinin gözünden kaçmadı.
Normalde 4. aydan itibaren anne karnındaki bebeğin cinsiyeti belli olmaya başlıyor. Ancak Aslı’nın karnının hiç çıkmamış olması, izleyenlerin dikkatini çekiyor.
Diziyi izleyenler, "Cinsiyeti belli oldu, Aslı’nın karnı hala dümdüz" diyerek şaşkınlığını dile getiriyor.
Sosyal medyada, bebeğinin cinsiyetini söyleyebilecek zamana gelmesine karşın, hala aslının karnının dümdüz olması, izleyicinin olumsuz eleştirilerine neden oldu.
Siyah Beyaz Aşk'ta bir hata daha!
Başrollerinde Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Siyah Beyaz Aşk dizisi bu akşam 29. bölümüyle ekrana gelecek.TV Dünyası - 07.05.2018 17:33
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