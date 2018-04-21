Pazartesi akşamları ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk'ın izleyicisi son bölümlerden memnun değildi. Dizinin hayranlarının artık senaryodan çok sıkıldığına dair yönelik yorumlar sosyal medyada yer alıyor.
İşte tweetlerden bazıları:
-Bu dizi en sevdiğim diziydi ama git gide uzaklaşmaya başladım”… İşte bir izleyicinin bu yorumu son durumu en iyi özetleyen ifadeler…
- Dizinin fragmanlarına önceden büyük ilgi gösterilirdi ancak son bölümün fragmanının izlenme sayılarının bile düştüğü gözlemleniyor.
Siyah Beyaz Aşk dizisi 27. bölüm 2. fragmanı:
Videoyu izlemek için tıklayınız
Siyah Beyaz Aşk'a ilgi düştü!
Kanal D ekranlarının sevilen romantik dizisi Siyah Beyaz Aşk'a bir anda ilgi düştü.Magazin - 21.04.2018 13:51
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Bağlantılar: Siyah Beyaz Aşk, Birce Akalay, İbrahim Çelikkol
YORUMLAR(1 Yorum Yapıldı)
Misafir(Hayal Kahvecioglu) Ferhat ile Asli birbirine cok yakisiyorlar,asklari cok kuvvetlendi sahane oldu,bitmesin lütfen cünki coluk cocugun basrollerde oldugu dizileri seyretmiyoruz,bir bu dizi bir de cocuklar duymasin bize yetiyor22.04.2018 22:36:36
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