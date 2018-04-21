Siyah Beyaz Aşk'a ilgi düştü!

Magazin - 21.04.2018 13:51

Pazartesi akşamları ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk'ın izleyicisi son bölümlerden memnun değildi. Dizinin hayranlarının artık senaryodan çok sıkıldığına dair yönelik yorumlar sosyal medyada yer alıyor.İşte tweetlerden bazıları:-Bu dizi en sevdiğim diziydi ama git gide uzaklaşmaya başladım”… İşte bir izleyicinin bu yorumu son durumu en iyi özetleyen ifadeler…- Dizinin fragmanlarına önceden büyük ilgi gösterilirdi ancak son bölümün fragmanının izlenme sayılarının bile düştüğü gözlemleniyor.Siyah Beyaz Aşk dizisi 27. bölüm 2. fragmanı: