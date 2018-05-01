Başrollerinde Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un oynadığı Siyah Beyaz Aşk dizisi, sezon başında ilk bölümleriyle reytingi düşük gelen dizinin senaristleri değişmişti ve dizi bir anda sürpriz bir çıkış yakalayarak üst sıralarda yer almıştı.
Ancak son haftalarda Siyah Beyaz Aşk, finale resmen koşuyor. Dizinin izleyicisi sosyal medyada son bölümlerdeki hikayenin gidişatıyla ilgili pek memnun olmadığını dile getirmişti.
Sezon sonunda final yapacak olan dizi, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle aldığı reytingin bir anda düşmesi de şaşkınlık yarattı.
Dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle Total’de 18. ve AB’de 12. sırada yer aldı.
Geçtiğimiz hafta 23 Nisan’daki bölümüyle Total’de 9. ve AB’de 10. olmuştu.
Siyah Beyaz Aşk düşüşe geçti!
Kanal D ekranlarında izleyici ile Pazartesi akşamları buluşan Siyah Beyaz aşk dizisi, son haftalarda olduğu gibi dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle reytingde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.TV Dünyası - 01.05.2018 11:36
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Siyah Beyaz Aşk, Birce Akalay, İbrahim Çelikkol
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
TV DÜNYASI HABERLERİ
- Çukur'un ilk sahnesi neden yayınlanmadı?
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (30.04.2018)
- Sen Anlat Karadeniz'e damga vuran sahne!
- Gilmore Girls, Türkiye'ye uyarlanıyor!
- Hem eğlendiriyor hem heyecalandırıyor!
- Çukur uçurumun eşiğinde!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (29.04.2018)
- Tehlikeli Karım dizisinin finalinde neler olacak?
- Vartolu aşkını mı Çukur'u mu seçecek?
- İstanbullu Gelin'den kimse vazgeçemiyor!