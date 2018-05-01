Siyah Beyaz Aşk düşüşe geçti!

Kanal D ekranlarında izleyici ile Pazartesi akşamları buluşan Siyah Beyaz aşk dizisi, son haftalarda olduğu gibi dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle reytingde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

TV Dünyası - 01.05.2018 11:36

Başrollerinde Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un oynadığı Siyah Beyaz Aşk dizisi, sezon başında ilk bölümleriyle reytingi düşük gelen dizinin senaristleri değişmişti ve dizi bir anda sürpriz bir çıkış yakalayarak üst sıralarda yer almıştı.



Ancak son haftalarda Siyah Beyaz Aşk, finale resmen koşuyor. Dizinin izleyicisi sosyal medyada son bölümlerdeki hikayenin gidişatıyla ilgili pek memnun olmadığını dile getirmişti.



Sezon sonunda final yapacak olan dizi, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle aldığı reytingin bir anda düşmesi de şaşkınlık yarattı.



Dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle Total’de 18. ve AB’de 12. sırada yer aldı.



Geçtiğimiz hafta 23 Nisan’daki bölümüyle Total’de 9. ve AB’de 10. olmuştu.

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