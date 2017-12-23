Sivasspor 2-1 Beşiktaş

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Futbol - 23.12.2017 18:29
Sivasspor 2-1 Beşiktaş
Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmadan Sivasspor 2-1 galip ayrıldı. Sivasspor 5. dakikada Rybalka ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş 26. dakikada Negredo'nun penaltı golüyle eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle son buldu. Sivasspor 83. dakikada Cyriac ile bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi. Maç bu skorla bitti.
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Bağlantılar: Sivasspor, Beşiktaş

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