Sivasspor 2-1 Beşiktaş
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.Futbol - 23.12.2017 18:29
Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmadan Sivasspor 2-1 galip ayrıldı. Sivasspor 5. dakikada Rybalka ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş 26. dakikada Negredo'nun penaltı golüyle eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle son buldu. Sivasspor 83. dakikada Cyriac ile bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi. Maç bu skorla bitti.
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