‘Yabancı Dilde En İyi Film’ kategorisinde Türkiye’nin Oscar adayı olan ‘Ayla’ filminde Özge karakterini canlandıran Sinem Öztürk, MAG dergisine konuştu.
Aynı zamanda projenin yapımcısı olan Mustafa Uslu’nun eşi olan oyuncu, “Oscar’ı alacağımızı düşünüyorum, çünkü yabancı dildeki tek gerçek hikaye bizimkisi... Eski Golden Globe üyelerinden izleyenler vardı, onlar da ağlayarak, ‘Oscar’ın Ayla’ya ihtiyacı var’ dediler. ‘Ayla’lar olmasın, savaşa hayır, sevgiye evet’ sloganıyla ödülü almalıyız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Sinem Öztürk: Oscar’ın Ayla’ya ihtiyacı var
Sinem Öztürk, rol aldığı ve Türkiye’de gişe rekoru kıran ‘Ayla’nın Oscar macerası hakkında konuştu. Öztürk, “Filmi eski Golden Globe üyelerinden izleyenler vardı. ‘Oscar’ın Ayla’ya ihtiyacı var’ dediler” ifadelerini kullandı.Magazin - 12.12.2017 04:00
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