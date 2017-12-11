Sinem Öztürk: Oscar’ın Ayla’ya ihtiyacı var

Sinem Öztürk, rol aldığı ve Türkiye’de gişe rekoru kıran ‘Ayla’nın Oscar macerası hakkında konuştu. Öztürk, “Filmi eski Golden Globe üyelerinden izleyenler vardı. ‘Oscar’ın Ayla’ya ihtiyacı var’ dediler” ifadelerini kullandı.

Magazin - 12.12.2017 04:00
Sinem Öztürk: Oscar’ın Ayla’ya ihtiyacı var
‘Yabancı Dilde En İyi Film’ kategorisinde Türkiye’nin Oscar adayı olan ‘Ayla’ filminde Özge karakterini canlandıran Sinem Öztürk, MAG dergisine konuştu.

Aynı zamanda projenin yapımcısı olan Mustafa Uslu’nun eşi olan oyuncu, “Oscar’ı alacağımızı düşünüyorum, çünkü yabancı dildeki tek gerçek hikaye bizimkisi... Eski Golden Globe üyelerinden izleyenler vardı, onlar da ağlayarak, ‘Oscar’ın Ayla’ya ihtiyacı var’ dediler. ‘Ayla’lar olmasın, savaşa hayır, sevgiye evet’ sloganıyla ödülü almalıyız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Düğünün detayları ortaya çıktı!
  • 13 yıl sonra aynı dizide buluştular
  • Cansu Dere'den 'internet'li dönüş!
  • Meryem Uzerli'den şaşırtan tercih!
  • Nesrin Cavadzade'den cesur itiraf
  • Paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı!
  • Bergüzar Korel'den 'oğul' ricası!
  • Bebeğinin cinsiyetini açıkladı!
  • Murat Dalkılıç düğmeye bastı!
  • Tarkan'dan 'ödül' teşekkürü!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Serenay Sarıkaya'nın ilham kaynağı
  • Tolga Sarıtaş aşk iddialarına cevap verdi!
  • Demet Akalın'dan Eser Yenenler'e olay cevap!
  • Ünlü çift kural bozdu!
  • Ünlü oyuncu ölümden döndü!
  • Adli Tıp'dan Rüzgar Çetin’e kötü haber!
  • Demet Şener hakkında şok iddia!
  • Adriana Lima: Artık soyunmayacağım!
Serenay Sarıkaya'nın ilham kaynağı