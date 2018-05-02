Sinem Kobal'dan çağrı var!

Ünlüler dünyasında birçok isim hayvanları korumak için çağrıda bulunuyor. Bu isimlerden biri de Sinem Kobal oldu.

Magazin - 02.05.2018 20:00
Sinem Kobal'dan çağrı var!
Ekranlardan uzak olan oyuncu Sinem Kobal, hayvanlara yapılan eziyetlerin önüne geçmek için çağrıda bulundu.

Kobal, hayvanları eziyetten koruyabilmek adına caydırıcı önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

Hayvan sahibi olmanın, insan olmanın farkındalıklarını hissettiren ve öğreten bir yanı var. Duygularıyla, davranışlarıyla çok şey öğreniyorsunuz diyen Sinem Kobal ve köpeği Çiko Kalbimdeki Patiler'e konuk oldu.

Ünlü oyuncu, kalbimdekipatiler.com’a verdiği röportajda, "Hayvanlar çok özel canlılar. Anayasa’da onlar için güzel şeyler olmalı” dedi ve ekledi: “Onların can olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Hayvan sahiplenmeyebilirsiniz, hayvanla yaşamayabilirsiniz ama onların yaşam alanını da engellememelisiniz. Çocuk istismarı, tecavüz, kadına şiddet uygulayanlar ilk suçlarını hayvanlar üzerinde işliyor. Hayvanlara şiddeti engellersek birçok kötülüğün de önüne geçilir diye düşünüyorum."


Kobal, sokaktaki köpeklerin evdeki köpekler kadar değerli olduğunu dile getirdi sözlerine şu şekilde devam etti: "Sokaklara, ormanlara, barınaklara atılan canlar… Onlar için ne dilesek, ne istesek az ama en azından onların da evdekilerle aynı haklara sahip olmalarını istiyoruz. Onlar sokakta olmaktan değil, dışlanmaktan, eziyet görmekten, aç kalmaktan, bakımsız kalmaktan şikayetçi. Herkes evinin önündeki kediye köpeğe yardımcı olsa sorun olarak görülen “sokak hayvanları” sorun olmaktan çıkacak ve kimseyi rahatsız etmeyecek. Onlar da hak ettikleri, hakları olan yaşama sahip olacaklar. Bu yüzden hayvan sahipleneceklerin de bilinçlenmesi lazım… Kendinize bir eşya almadığınızı, onların da canlı olduğunu unutmayın. Bir köpek ya da kedi sahiplenmeden önce onunla evde en az iki hafta zaman geçirin. Geçirmeye çalışın. Çünkü her köpeğin, her kedinin karakteri, istekleri farklı oluyor. Sahiplenmek istediğiniz hayvanla ne kadar anlaşabildiğinize bakın. Daha sonra onları terk etmemek adına en azından bir süre onunla yaşamın güzelliklerini ve zorluklarını deneyin. Sahip çıkın, onu ailenize katın ve çocuk olduğunun farkına varın."
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