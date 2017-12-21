Sinan'dan Hadise'ye yeşil ışık!

Uçankuş Tv'de konuşan ünlü müzisyen Sinan Akçıl birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Magazin - 21.12.2017 10:45

Sinan Akçıl, Romen şarkıcı Otilia ile ilişkilerine ara verdiğini söyleyerek, "Aramıza mesafeler girdi. ‘Tamamen bitti, ayrıldık’ diyemiyorum. Ancak son 1 aydır ara verme kararı aldık” dedi.



Sinan Akçıl'ın en çarpıcı açıklaması ise eski aşkı Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz’ün fotoğrafı gösterilip, ne düşündüğü sorulunca "Birini çok seviyorum, diğerini hiç sevmiyorum" yanıtını verdi. Yıllardır yıldızının hiç barışmadığı Hülya Açıkgöz’ü sevmediğini belirtti.

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