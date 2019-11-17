Ünlü yönetmen Sinan Çetin yapımcılığını üstlendiği ‘Avrupa Yakası’ dizisi hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu.
REYTİNGLER DÜŞTÜ
Gazanfer Özcan’ın 2009’da hayatını kaybetmesinin ardından dizinin reytinglerinin büyük oranda düştüğünü söyleyen Çetin "Hiç yayınlanmamış bölümler var. Hümeyra ile Ata Demirer’in olmadığı bölümleri çöpe attım" dedi. Ata Demirer 2006 yılında Hümeyra ile kavga edip diziden ayrılmıştı. Hümeyra 2008’de diziye veda edince Ata Demirer de diziye geri dönüş yapmıştı.
Sinan Çetin'den yıllar sonra gelen itiraf...
Yönetmen Sinan Çetin Avrupa Yakası dizisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
17.11.2019 17:46 Dizi Galeri