Sinan Çetin'den yıllar sonra gelen itiraf...

Ünlü yönetmen Sinan Çetin yapımcılığını üstlendiği ‘Avrupa Yakası’ dizisi hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu.Gazanfer Özcan’ın 2009’da hayatını kaybetmesinin ardından dizinin reytinglerinin büyük oranda düştüğünü söyleyen Çetin "Hiç yayınlanmamış bölümler var. Hümeyra ile Ata Demirer’in olmadığı bölümleri çöpe attım" dedi. Ata Demirer 2006 yılında Hümeyra ile kavga edip diziden ayrılmıştı. Hümeyra 2008’de diziye veda edince Ata Demirer de diziye geri dönüş yapmıştı.