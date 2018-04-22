Sinan Çalışkanoğlu dün akşam gerçekleşen nikahla hayatını Çiğdem Şen ile birleştirdi. Fatih'te gerçekleşen bir törenle evlenen çifti mutlu gününde yakın dostları yalnız bırakmadı. Çift düğünden renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çiftin nikah şahitliğini Kemal Doğulu yaptı.
İŞTE DÜĞÜNDEN KARELER:
Sinan Çalışkanoğlu evlendi!
Sinan Çalışkanoğlu uzun süredir aşk yaşadığı Çiğdem Şen ile dün akşam Fatih'te düzenlenen törenle evlendi.Magazin - 22.04.2018 11:16
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Sinan Çalışkanoğlu
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
MAGAZİN HABERLERİ
- Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!
- 'Tehlikeli Karım' ekranlara böyle veda edecek!
- maNga'dan yeni single!
- Murat Boz'dan manidar şarkı!
- İpek Köse 2018 trendlerini açıkladı!
- Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!
- Çukur turizmi!
- Merve Boluğur'dan aşk itirafı!
- Avlu herkesi şaşırtacak!
- Murat Boz da takibi bıraktı!