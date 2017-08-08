Sinan Akçıl'dan Cansu Taşkın açıklaması!

Sinan Akçıl, "Cansu Taşkın'a aşk yaşıyor" şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Şarkıcı, "Ülkemin dertleri bu kadar yoğunken ben saçma sapan olaylarla 1 saniye bile anılmaktan utanıyorum" dedi.

Magazin - 08 Ağustos 2017 09:41
Sinan Akçıl'dan Cansu Taşkın açıklaması!
Uzun zamandır Rumen şarkıcı Otilia ile birlikte olan Sinan Akçıl, önceki gün Bodrum’da Cansu Taşkın’la objektife yakalandı. Çekilen fotoğraflar gazetelerde "Aşk yaşıyorlar" şeklinde haber olunca Sinan Akçıl duruma isyan etti. Başarılı şarkıcı Instagram hesabından "Gereksiz ama gerekli bir açıklama" başlığıyla yayınladığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

"Sadece arkadaşlık yaptığım insanlarla beni samimiymişim gibi göstererek çeken ve günah alan magazin mantığını kınıyorum. Ülkemin dertleri bu kadar yoğunken ben saçma sapan olaylarla 1 saniye bile anılmaktan utanıyorum. Yalan haber yapanlarda utanır inşallah."

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