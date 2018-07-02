Sinan Akçıl: "5 yıl evlenmeyi düşünmüyorum!"

Magazin - 02.07.2018 16:43

Sinan Akçıl ikiz kardeşleriyle aynı klipte!

Sinan Akçıl'dan alkışlanacak hareket!

İzmir’in çeşitli yerlerinden 30 bini aşkın kişinin akın ettiği 47'inci Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali alanında bir an olsun tempo düşmedi. Adeta izdihama neden olan konserde Sinan Akçıl, hızını alamayıp kolonların üstüne çıkıp şarkısını söylemeye devam etti.Sinan Akçıl, söz ve müziği kendisine ait olan, 'Evlenmene Bak' şarkısı öncesi "Önümüzdeki beş yıl daha evlenmeyi düşünmüyorum” deyince genç kızlardan çığlık sesleri yükseldi. 36 yaşındaki başarılı şarkıcının bir sonraki durağı 4 Temmuz'da Kıbrıs Güzelyurt Festivali olacak.