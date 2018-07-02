Sinan Akçıl: "5 yıl evlenmeyi düşünmüyorum!"

Sinan Akçıl, İzmir Kemalpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 47'inci Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali’nde sahneye aldı.

Magazin - 02.07.2018 16:43
Sinan Akçıl: "5 yıl evlenmeyi düşünmüyorum!"
İzmir’in çeşitli yerlerinden 30 bini aşkın kişinin akın ettiği 47'inci Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali alanında bir an olsun tempo düşmedi. Adeta izdihama neden olan konserde Sinan Akçıl, hızını alamayıp kolonların üstüne çıkıp şarkısını söylemeye devam etti.

Sinan Akçıl, söz ve müziği kendisine ait olan, 'Evlenmene Bak' şarkısı öncesi "Önümüzdeki beş yıl daha evlenmeyi düşünmüyorum” deyince genç kızlardan çığlık sesleri yükseldi. 36 yaşındaki başarılı şarkıcının bir sonraki durağı 4 Temmuz'da Kıbrıs Güzelyurt Festivali olacak.

Sinan Akçıl ikiz kardeşleriyle aynı klipte!

Sinan Akçıl ikiz kardeşleriyle aynı klipte!



Sinan Akçıl'dan alkışlanacak hareket!

Sinan Akçıl'dan alkışlanacak hareket!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Sinan Akçıl

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan geleneği bozmadı! Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan geleneği ...
Adriana Lima ter içinde kaldı! Adriana Lima ter içinde kaldı!
İlker Ayrık'tan tepsi şov! İlker Ayrık'tan tepsi şov!
Ata Demirer'den yeni film müjdesi! Ata Demirer'den yeni film müjdesi!
Aleyna Tilki'den sitemkar sözler! Aleyna Tilki'den sitemkar sözler!
Cenk Tosun ile Ece Tosun çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Cenk Tosun ile Ece Tosun çiftinin ...
Tarkan ticari zekasını konuşturdu! Tarkan ticari zekasını konuşturdu!
Arda ile Aslıhan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Arda ile Aslıhan'ın bebeğinin cinsiyeti ...
Cem Yılmaz’ın şikayetine takipsizlik kararı Cem Yılmaz’ın şikayetine takipsizlik kararı
Kıvanç Tatlıtuğ teknede senaryo çalışıyor! Kıvanç Tatlıtuğ teknede senaryo çalışıyor!
Gülben Ergen adliyede ifade verdi! Gülben Ergen adliyede ifade verdi!
Serenay Sarıkaya'nın elbisesi Cannes'e damga vurdu! Serenay Sarıkaya'nın elbisesi Cannes'e damga ...

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
  • Gülşen o iddialara yanıt verdi!
  • Zehra'nın arkasına saklandı!
  • Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
  • Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
  • Derya Balta'nın son hali şoke etti!
  • Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
  • Küvet pozu olay yarattı!
  • Deniz Çakır ateş püskürdü!
  • Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Survivor'da bir aşk bombası daha!
  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
  • Elçin Sangu yalanladı!
  • Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
  • Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
  • Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk pozu!
  • Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!
Survivor'da bir aşk bombası daha!