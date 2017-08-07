Sinan Akçıl: 2 kez imam nikahı ile evlendim!

Sinan Akçıl konuk olduğu bir magazin programında 2 kez imam nikahı ile evlendiğini açıkladı. İşte detaylar..

Magazin - 07 Ağustos 2017 10:24
Sinan Akçıl, Beyaz TV'de yayınlanan "Mertçe Sohbetler" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programın sunucu Mert Doğan'ın bir sorusu üzerine Sinan Akçıl, 2 kez imam nikahı ile evlendiğini anlattı.

Bu kişilerin eski sevgilisi Ebru Şallı ve yeni aşkı Rumen Otilia olduğu konuşuluyor...

Sinan Akçıl'ın açıklamaları şöyle: Hayatıma giren 3 kadına da evlilik teklif ettim. Kabul ettiler. Ama iş resmiyete dökülmeden ayrıldık. Bugüne kadar 2 kez imam nikahı ile evlendim. Kim olduklarını söylemem.

“Ebru Şallı ile bir araya gelmemiz artık mümkün değil. Otilia ile çok mutluyum. Kendisi Kur’an okuyor, Müslüman olmayı düşünüyor. Ben de kendisine yardımcı oluyorum.”

Sinan Akçıl'ın şimdiki gözdesi ise Romen şarkıcı Otilia dua ederken çekilmiş fotoğrafını Instagram'dan paylaşmıştı.

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