Simge Sağın: Pahalı bulmuyorum
Simge Sağın'dan samimi açıklamalar!
Simge Sağın geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde Yasemin Şefik’in sorularını yanıtladı.Magazin - 21.04.2018 18:52
Simge Sağın, alışveriş merkezinde merak edilenleri cevapladı. Sağın, moda tutkusu olmadığını belirtirken işine aşık olduğunu da ekledi. Yeni albümü ile ilgili de merak edilenleri açıklayan Sağın, “Sezen Aksu dahil birçok ismin şarkısı albümümde olacak. Ben deliyim. Elbise ayakkabı almıyorum, şarkı satın alıyorum” dedi. Şarkı söylediği sırada arkadaşının ağlayan kızını kucağına alan şarkıcı, “Kedimi kızım diye seviyordum gerçekten kızım var sandılar” dedi.
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