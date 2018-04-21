Simge Sağın'dan samimi açıklamalar!

Magazin - 21.04.2018 18:52

Simge Sağın: Pahalı bulmuyorum

Simge Sağın, alışveriş merkezinde merak edilenleri cevapladı. Sağın, moda tutkusu olmadığını belirtirken işine aşık olduğunu da ekledi. Yeni albümü ile ilgili de merak edilenleri açıklayan Sağın, “Sezen Aksu dahil birçok ismin şarkısı albümümde olacak. Ben deliyim. Elbise ayakkabı almıyorum, şarkı satın alıyorum” dedi. Şarkı söylediği sırada arkadaşının ağlayan kızını kucağına alan şarkıcı, “Kedimi kızım diye seviyordum gerçekten kızım var sandılar” dedi.