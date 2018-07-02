Simge Sağın: "Sezen Aksu ikinci kez yolumu aydınlattı!"
Geçen hafta 'Ben Bazen' albümünü sevenleriyle buluşturan Simge Sağın, önceki gün Ankara’da bir AVM'de konser verdi.
Magazin - 02.07.2018 15:20
Sevilen şarkıcı Simge Sağın, önceki gün Ankara'da AVM'de sevenleriyle buluştu. Yeni albümündeki şarkıları seslendiren Simge Sağın, albümün prodüktörlüğünü yapan sevgilisi Ozan Bayraşa için "Benim uğurum ve şansım” dedi. Sağın, yeni albümüyle ilgili müjdeyi de şu sözlerle verdi: "Albümün ikinci klibini Sezen Aksu şarkısı olan ‘Öpücem'e çekeceğiz. Sezen Aksu ikinci kez yolumu aydınlattı. Çok teşekkür ediyorum."
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