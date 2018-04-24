Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!

Evlendikten sonra soyadını değiştiren Simge Fıstıkoğlu sosyal medyanın diline düştü.

Magazin - 24.04.2018 13:35
Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
Güzel sunucu Simge Fıstıkoğlu geçtiğimiz haftalarda hayatını Emre Tavukçuoğlu ile birleştirmişti. Nikah töreninin ardından da güzel sunucu sosyal medya hesaplarında soyismini değiştirdi. Kendi soyadı ile birlikte eşininkini de kullanmaya başlayınca kullanıcı adı "Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu" oldu. Bu durum sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Sunucunun soyadı kullanıcıların diline düştü. İşte Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu hakkında sosyal medyada paylaşılan yorumların bazıları..

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