Simge Fıstıkoğlu yorumlara sessiz kalamadı!
Simge Fıstıkoğlu, sosyal medyada kendi soyadının yanına eşi Emir Tavukçuoğlu’nun soyadını eklemesiyle sosyal medyada gündem olmuştu. Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu ismi “Tarihin en uzun soyadı” şeklinde binlerce yorum aldı.
Magazin - 26.04.2018 01:15
Yaklaşık 2 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Simge Fıstıkoğlu ile Emir Tavukçuoğlu, soyadları ile sosyal medyada olay yarattı.
Instagram hesabında kendi soyadının yanına Emir Tavukçuoğlu'nun da soyadını ekleyen Simge Fıstıkçıoğlu, ortaya eğlenceli bir görüntü çıkardı. Takipçilerinin yaptığı “Soyadın Uganda Cumhurbaşkanı gibi olmuş”, “Soyadına bak söyle söyle bitmiyor” şeklindeki esprili yorumlara sessiz kalamayan spiker, “Soyadı yorumları bitmiyor. Evet, Instagram’ın en uzun soyadlarından biri bende. Mutluyum, gururluyum” diye yanıt verdi.
Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
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