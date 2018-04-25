Simge Fıstıkoğlu yorumlara sessiz kalamadı!

Magazin - 26.04.2018 01:15

Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!

Yaklaşık 2 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Simge Fıstıkoğlu ile Emir Tavukçuoğlu, soyadları ile sosyal medyada olay yarattı.Instagram hesabında kendi soyadının yanına Emir Tavukçuoğlu'nun da soyadını ekleyen Simge Fıstıkçıoğlu, ortaya eğlenceli bir görüntü çıkardı. Takipçilerinin yaptığı “Soyadın Uganda Cumhurbaşkanı gibi olmuş”, “Soyadına bak söyle söyle bitmiyor” şeklindeki esprili yorumlara sessiz kalamayan spiker, “Soyadı yorumları bitmiyor. Evet, Instagram’ın en uzun soyadlarından biri bende. Mutluyum, gururluyum” diye yanıt verdi.