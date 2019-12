Simge: Evimde gibi şarkılarımı dinlemeye ne dersiniz?

"Mış mış", "Üzülmedin mi', 'Prens ve Prenses', 'Yankı', 'Ben bazen', 'Öpücem', 'Yalnız Başına' ve 'As as Bayrakları' ile dijital platformlarda 100 milyon dijital olarak en çok satan ve stream (dijital ortamda dinlenme) izlenme rakamına ulaşan Simge , akustik konser serisine başlıyor. Kendi şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten hoşlandığı şarkıların akustik hallerini konserlerinde seslendirecek olan Simge, müzik severlere unutulmaz anlar yaşatacağı konserleri için özel bir repertuvar hazırladı. İlk konserini 15 Ocak Çarşamba akşamı İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi sahnesinde verecek olan Simge 'nin konserinin bilet satışına şimdiden ilgi büyük var.Kariyerinde akustik konserlerin önemini dile getiren Simge, "Youtube'ta izlenen akustik performanslarımı sahneye taşıyorum. Çok heyecanlıyım. Çünkü; birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarım ve sürpriz konuklarımla harika bir repertuvar ile sahnede evimde gibi müzik yapacağım. Müzik dinlemeyi seven herkesi bekliyorum." diye konuştu.