Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu. Çalışkan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak:DHa
Silivri İlçe Emniyet Müdürü makamında ölü bulundu
Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında ölü bulundu.Yaşam - 31 Temmuz 2017 11:55
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