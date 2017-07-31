Silivri İlçe Emniyet Müdürü makamında ölü bulundu

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında ölü bulundu.

Yaşam - 31 Temmuz 2017 11:55
Silivri İlçe Emniyet Müdürü makamında ölü bulundu
Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu. Çalışkan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak:DHa
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