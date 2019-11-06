Sıla evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi?

Sıla'dan romantik paylaşım: "Sevgilim..."
"Siz abartıyorsunuz"
Aldığı ödülle ilgili "Çokça sevgiyle karşılaşmak benim için çok özel ve kıymetli. Bugün burada sizlerle birlikte olmak benim için ayrıca bir mutluluk" diyen Sıla'ya muhabirler saçlarını neden sık değiştirdiğini sordu. Şarkıcı, "Aslında değiştirmiyorum. Siz abartıyorsunuz tatlı tatlı. Sadece iki model yapıyorum son dönemlerde" cevabını verdi.
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"Evlilik nasip kısmet işi"
Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla gelen evlilik sorularına ise şöyle yanıt verdi:
"Vallahi ben de bilmiyorum ki… Nasip kısmet her şey. Bu tip şeyleri çok fazla konuşmamakta fayda var. Sizden takip ediyoruz olayı. Geçen bir tarih verildi ama o gün Cumhuriyet Balosu'ndaydık biz."
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