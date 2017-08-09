Ahmet Kural'la yaşadığı aşk ve Harbiye'de verdiği konserlerle gündemden düşmeyen Sıla'nın yıllar önceki hal şoke etti. Sıla ile Ahmet Kural bir anda magazin dünyasının en beğenilen çiftlerinden biri haline geldi. Sıla'nın estetik yaptırdığı biliniyordu ancak değişimin bu kadarını kimse beklemiyordu.
İşte Sıla'nın estetiksiz hali:
Sıla'nın yıllar önceki fotoğrafı...
Sıla'nın estetiksiz hali şoke etti.Magazin - 09 Ağustos 2017 15:23
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