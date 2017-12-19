Sıla’nın gişe rekoru!

Müzik - 20.12.2017 00:15

Sıla, kariyerinin 10. yılına özel projesi “ON’dan Kalan” konser serisinin yedincisini önceki akşam TİM Show Center’da gerçekleştirdi. Sıla, konser öncesi kuliste Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine’den en çok bilet satan sanatçı plaketini aldı. Sıla, 23 Ekim'de "ON'dan Kalan" konserlerinin ilkiyle sanat hayatının 10. yılını kutlamaya başladı. Önceki akşam TİM Show Center'da serinin yedinci konseri için sahneye çıkan Sıla, seslendirdiği parçalarla hayranlarına tam anlamıyla bir müzik ziyafeti sundu. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Sıla, performansıyla beğeni toplarken şıklığıyla da göz kamaştırdı.