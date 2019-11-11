Sıla'nın aşk imajı!

Kıbrıs'ta konser veren Sıla'yı sevgilisi Hazar Amani yalnız bırakmadı. Çift yavru vatanda kısa süreliğine tatil yapmış oldu.

11.11.2019 10:28 Magazin

Sıla'nın aşk imajı! Kıbrıs'ta sahne alan Sıla'yı sevgilisi Hazar Amani yalnız bırakmadı. Sevgililerin tarzı dikkat çekiciydi. Pop yıldızının Sisters ve Alexandra Rich imzalı kostümleri 20 bin TL’ydi.


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"Aşk görüntümüze yansımıştır"

Hazer Amani’nin örgülü saçları, takıları ve göğsündeki dövmesi dikkat çekti. Hazer Amani “Stilinize Sıla yön veriyor mu?” sorusunu “Aşk görüntümüze yansımıştır” diye cevapladı.


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Hem iş hem tatil!

Kuliste konseri takip eden Amani, gecce boyunca ayrılmadı. Hafta sonunu yavru vatanda geçiren çift, kısa süreliğine tatil yapmış oldu.

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