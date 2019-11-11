Sıla'nın aşk imajı!

Sıla evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi?

Sıla'dan romantik paylaşım: "Sevgilim..."

Sıla gizli tutuyor! 3 milyon TL...

Sıla'ya bir şok daha! Hakkında suç duyurusu...

Kıbrıs'ta sahne alan Sıla'yı sevgilisi Hazar Amani yalnız bırakmadı. Sevgililerin tarzı dikkat çekiciydi. Pop yıldızının Sisters ve Alexandra Rich imzalı kostümleri 20 bin TL’ydi.Hazer Amani’nin örgülü saçları, takıları ve göğsündeki dövmesi dikkat çekti. Hazer Amani “Stilinize Sıla yön veriyor mu?” sorusunu “Aşk görüntümüze yansımıştır” diye cevapladı.Kuliste konseri takip eden Amani, gecce boyunca ayrılmadı. Hafta sonunu yavru vatanda geçiren çift, kısa süreliğine tatil yapmış oldu.