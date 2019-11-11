Sıla'nın aşk imajı!

Sıla evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi?
"Aşk görüntümüze yansımıştır"
Hazer Amani’nin örgülü saçları, takıları ve göğsündeki dövmesi dikkat çekti. Hazer Amani “Stilinize Sıla yön veriyor mu?” sorusunu “Aşk görüntümüze yansımıştır” diye cevapladı.
Sıla'dan romantik paylaşım: "Sevgilim..."
Hem iş hem tatil!
Kuliste konseri takip eden Amani, gecce boyunca ayrılmadı. Hafta sonunu yavru vatanda geçiren çift, kısa süreliğine tatil yapmış oldu.
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