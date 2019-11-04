Sıla'dan romantik paylaşım: "Sevgilim..."

Ünlü şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından sevgilisi Hazer Amani'nin dans ettiği bir videoyu paylaştı.Sıla, sevgilisinin videosuna "Oyun arkadaşım, sevgilim..." notunu düştü. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Hazer Amani'nin dansı sosyal medya kullanıcılarından beğeni topladı.Geçtiğimiz hafta, 7 aydır birlikte olan çift hakkında evlenecekler iddiaları çıktı. Sıla, "Çıkan iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." iddiaları yalanlamıştı.