Ünlü şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından sevgilisi Hazer Amani'nin dans ettiği bir videoyu paylaştı.
"OYUN ARKADAŞIM, SEVGİLİM"
Sıla, sevgilisinin videosuna "Oyun arkadaşım, sevgilim..." notunu düştü. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Hazer Amani'nin dansı sosyal medya kullanıcılarından beğeni topladı.
EVLECEKLER İDDİASI
Geçtiğimiz hafta, 7 aydır birlikte olan çift hakkında evlenecekler iddiaları çıktı. Sıla, "Çıkan iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." iddiaları yalanlamıştı.
Sıla'dan romantik paylaşım: "Sevgilim..."
Sıla, sosyal medya hesabından sevgilisi Hazer Amani'yi paylaştı.
04.11.2019 15:17 Magazin