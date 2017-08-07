Sıla 'Heybeden Şarkılar' ile Bodrum'daydı!

TÜRK pop müziğinin güçlü seslerinden Sıla, Bodrum İlçesi'nde, hayranlarını coşturdu.

Kültür-Sanat - 07 Ağustos 2017 16:54

Harbiye Konserleri'nde 5 gün üst üste sahne alarak İstanbul seyircisine unutulmaz anlar yaşatan Sıla, Ege Turnesi kapsamında Bodrum'da da konser verdi. Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen konseri yaklaşık 3 bin 500 Sıla hayranı izledi. Konserine Efe Bahadır ile birlikte başlayan Sıla, 'Dön Demeyi Unuttum' isimli şarkısı ile sahneye çıktı. Daha sonra 'Dağınık Yatak' ve 'Sevişmeden Uyumayalım' gibi sevilen parçalarını seslendirdi. İzleyiciler de, bulundukları yerden şarkılara dev bir koro gibi eşlik etti. Sıla, konseri izlemeye gelen şarkıcı Ceylan Ertem ile düet yapıp, 'Esmer' isimli parçasını seslendirdi. Hayranlarından uzun süre alkış alan Sıla, daha önceki konserlerinde böyle bir kalabalık görmediğini belirtti, 'Heybeden Şarkılar' projesinin nasıl hayata geçirildiğini anlattı. Sıla, şöyle dedi:



"Sizinle 2007'de buluştuk. O zamandan bu zamana kendi yazdığımız şarkılardan yola çıkarak ama sadece benden duyduğunuz değil başka arkadaşlara da hediye ettiğimiz şarkılardan böyle bir repertuvar oluşturduk ve Bodrum'a kadar geldik. Hayatta hiçbir hikaye aslında birbirine benzemiyor. Bütün hikayeler birbirinden çok farklı ama yakın. Çünkü ortak duygular içeriyor. Bu hikayeler gamdan, sazdan, sözden geçtiği zaman daha bir demleniyor hayat. Buna da çok ihtiyacımız var bence. Zaten yeterince zor bir yer çünkü burası. Hepimiz zor şeyler yaşıyoruz. Karşımda çok kocaman bir kalabalık görüyorum. Aslında bu kalabalıktan daha fazlasını görüyorum. Biz Heybeden Şarkılar ile geldik ama siz de heybenizde bir sürü şeyle gelmişsiniz. Sevinçleriniz, yaslarınız, aşklarınız, ayrılıklarınız gibi bir sürü şey. Çok güzel bir gece olmasını diliyorum. Çok güzel bir ortaklığımız kurulsun isterim. Hepimize baştan geçmiş olsun, eyvahlar olsun. Çünkü hep beraber birbirimize sarıla sarıla bütün yaralarımızı deşeceğiz."



Yaklaşık 3 saat süren konser sonunda Sıla, eylül ayında Bodrum'da tekrar sahne alacağını belirtip, hayranlarına veda etti.



KAYNAK: DHA

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