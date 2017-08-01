Sıla Harbiye'den sonra Ege'de!

Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği Harbiye konserlerinde beş gün üst üste sahne alarak İstanbul seyircisine unutulmaz anlar yaşatan Sıla, konser maratonuna Ege turnesi ile devam ediyor.

Kültür-Sanat - 01 Ağustos 2017 12:29

Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde beş gün boyunca binlerce hayranına müzik ziyafeti yaşatan pop müziğin başarılı ismi, Ege konserleriyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un Ege konserleri kapsamında Ayvalık, Altınoluk, Çeşme, Bodrum ve Marmaris’te hayranlarıyla buluşacak olan Sıla, şarkılarını bu kez Egeliler için seslendirecek.



Heybeden Şarkılar konseptiyle büyük beğeni toplayan Sıla, ege turnesinde de kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne heybesinde biriktirdiği efsane şarkılarla sevenlerine yine unutulmaz anlar yaşatacak.



Konser Programı

1 Ağustos Salı Ayvalık Amfi Tiyatro

2 Ağustos Perşembe Altınoluk Amfi Tiyatro

4 Ağustos Cuma Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

5 Ağustos Cumartesi Bodrum Antik Tiyatro

6 Ağustos Pazar Marmaris Amfi Tiyatro

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