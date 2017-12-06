Sıla, bu kez mutfağa el attı!

Sıla, sosyal medya hesabından mutfakta çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak bu kez hünerini mutfakta gösterdi.

Magazin - 07.12.2017 03:00
Sıla, bu kez mutfağa el attı!
Ünlü şarkıcı Sıla, bu kez hünerlerini mutfakta gösterdi. Sıla, mutfakta yemek pişirirken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sıla, Instagram'dan yaptığı paylaşımının altına "Bizde böyle... Bütün hocalar evde. Öğrenmeler bitmiyor" notunu düştü. Sıla'nın bu paylaşımı binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

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Bağlantılar: Sıla, Sıla Gençoğlu

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