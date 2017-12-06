Sıla, bu kez mutfağa el attı!

Magazin - 07.12.2017 03:00

Ünlü şarkıcı Sıla, bu kez hünerlerini mutfakta gösterdi. Sıla, mutfakta yemek pişirirken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sıla, Instagram'dan yaptığı paylaşımının altına "Bizde böyle... Bütün hocalar evde. Öğrenmeler bitmiyor" notunu düştü. Sıla'nın bu paylaşımı binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.