Oyuncu Ahmet Kural şarkıcı Sıla ile geçen Mart’ta yeni bir maceraya yelken açmıştı.
MÜTHİŞ DEĞİŞİM
Ahmet Kural bu ilişkiyle birlikte diyete girdi, spora başladı. Haftanın 5 günü spor salonuna giden Ahmet Kural kas yaptı. Geçen yaz plajda kilolu görüntülenen Ahmet Kural sporla bu hale geldi. Görenler “Aşk seni çok değiştirdi” yorumunda bulundu. Bu arada çiftin sürpriz nikahla evleneceği konuşuluyor.
Sıla, sevgilisi Ahmet Kural’ın değişiminden çok memnun.
Kaynak: posta.com.tr
Sıla aşkı Ahmet Kural'a yaradı!
Geçen Mart’tan bu yana Sıla ile aşk yaşayan Ahmet Kural, ilişkileri sonrası diyete girerek spora başladı. Kural, bunun karşılığını almaya başladı.Magazin - 03 Ağustos 2017 07:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Sıla, Ahmet Kural
MAGAZİN HABERLERİ
- Çağatay Ulusoy'dan yeni proje itirafı!
- Dizi oyuncusuna trafikte yumruk
- Selin Şekerci: Size kızdım
- Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere tekrar aynı dizide mi?
- Muhbir 5 günde 1.300.000'i geçti
- Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek: Yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp...
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Şeyma Subaşı'dan itiraf: Acun her kadını etkiler
- Buse Narcı sevgilisini elleriyle besledi!
- Fotoğrafçı Pelin Akil!