Sıla aşkı Ahmet Kural'a yaradı!

Magazin - 03 Ağustos 2017 07:00

Oyuncu Ahmet Kural şarkıcı Sıla ile geçen Mart’ta yeni bir maceraya yelken açmıştı.MÜTHİŞ DEĞİŞİMAhmet Kural bu ilişkiyle birlikte diyete girdi, spora başladı. Haftanın 5 günü spor salonuna giden Ahmet Kural kas yaptı. Geçen yaz plajda kilolu görüntülenen Ahmet Kural sporla bu hale geldi. Görenler “Aşk seni çok değiştirdi” yorumunda bulundu. Bu arada çiftin sürpriz nikahla evleneceği konuşuluyor.Sıla, sevgilisi Ahmet Kural’ın değişiminden çok memnun.Kaynak: posta.com.tr