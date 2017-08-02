Sıla aşkı Ahmet Kural'a yaradı!

Geçen Mart’tan bu yana Sıla ile aşk yaşayan Ahmet Kural, ilişkileri sonrası diyete girerek spora başladı. Kural, bunun karşılığını almaya başladı.

Magazin - 03 Ağustos 2017 07:00
Sıla aşkı Ahmet Kural'a yaradı!
Oyuncu Ahmet Kural şarkıcı Sıla ile geçen Mart’ta yeni bir maceraya yelken açmıştı.

MÜTHİŞ DEĞİŞİM
Ahmet Kural bu ilişkiyle birlikte diyete girdi, spora başladı. Haftanın 5 günü spor salonuna giden Ahmet Kural kas yaptı. Geçen yaz plajda kilolu görüntülenen Ahmet Kural sporla bu hale geldi. Görenler “Aşk seni çok değiştirdi” yorumunda bulundu. Bu arada çiftin sürpriz nikahla evleneceği konuşuluyor.

Sıla, sevgilisi Ahmet Kural’ın değişiminden çok memnun.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: posta.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Sıla, Ahmet Kural

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Özil Ailesi’nden gelin ziyareti
  • Buse Terim'den o tweet'e ilişkin açıklama
  • Ece Seçkin'in pilot sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf olay oldu
  • Grup Hepsi'nin 'Yasemin'i şimdi ne yapıyor?
  • Asena Atalay'dan dans show

Özil Ailesi’nden gelin ziyareti

MAGAZİN HABERLERİ

  • Çağatay'dan yeni proje itirafı!
  • Dizi oyuncusuna trafikte yumruk
  • Selin Şekerci kime sitem etti?
  • Yıllar sonra yeniden bir aradalar
  • Muhbir 5 günde 1.300.000'i geçti
  • Murat Başoğlu'nun eşi konuştu!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Şeyma Subaşı'dan itiraf
  • Sevgilisini elleriyle besledi!
  • Fotoğrafçı Pelin Akil!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Armağan Çağlayan'ın o sözleri İrem Derici'ye mi?
  • Yeni baba Berkay'dan sitem dolu mesaj!
  • İrem Derici'den mesaj var!
  • İşte yaz dizilerinden yayından kalkacak ilk dizi...
  • Demet Akalın, Berkay'a kızdı!
  • Kenan Ece ve Canan Ergüder'in aşk tatili!
  • Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin zorunlu ayrılığı!
Reytinglerin galibi hangisi oldu?