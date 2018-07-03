Sıfır makyaj pozu!

Magazin - 03.07.2018 10:35

Son olarak 'Kaybedenler Kulübü:Yolda' filmiyle izleyiciler ile buluşan Hande Doğandemir, geçtiğimiz ay sezonu Çeşme'de açmıştı. Doğandemir, Çeşme'de bir plajda ünlü futbolcu Burak Yılmaz ile görüntülenmişti. İkili, aşk iddiaları hakkında sessiz kalmayı tercih ediyor.Hande Doğandemir, 5 aylık hamile Beyza Şekerci ile Marmaris'te tatil yapıyor. İkili, sosyal medyanın yeni modası 'makyajsız fotoğraf' paylaşma akımına ayak uydu. Hande Doğandemir ile Beyza Şekerci, önceki gün sıfır makyajla poz verdi.