Hande Doğandemir, 5 aylık hamile Beyza Şekerci ile Marmaris'te tatil yapıyor. İkili, sosyal medyanın yeni modası 'makyajsız fotoğraf' paylaşma akımına ayak uydu. Hande Doğandemir ile Beyza Şekerci, önceki gün sıfır makyajla poz verdi.
Sıfır makyaj pozu!
Sosyal medyanın yeni trendi makyajsız fotoğraf paylaşma modası hızla yayılıyor. Hande Doğandemir ve Beyza Şekerci de akıma ayak uydurdu.Magazin - 03.07.2018 10:35
Son olarak 'Kaybedenler Kulübü:Yolda' filmiyle izleyiciler ile buluşan Hande Doğandemir, geçtiğimiz ay sezonu Çeşme'de açmıştı. Doğandemir, Çeşme'de bir plajda ünlü futbolcu Burak Yılmaz ile görüntülenmişti. İkili, aşk iddiaları hakkında sessiz kalmayı tercih ediyor.
Hande Doğandemir, 5 aylık hamile Beyza Şekerci ile Marmaris'te tatil yapıyor. İkili, sosyal medyanın yeni modası 'makyajsız fotoğraf' paylaşma akımına ayak uydu. Hande Doğandemir ile Beyza Şekerci, önceki gün sıfır makyajla poz verdi.
Hande Doğandemir, 5 aylık hamile Beyza Şekerci ile Marmaris'te tatil yapıyor. İkili, sosyal medyanın yeni modası 'makyajsız fotoğraf' paylaşma akımına ayak uydu. Hande Doğandemir ile Beyza Şekerci, önceki gün sıfır makyajla poz verdi.
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Bağlantılar: Hande Doğandemir, Beyza Şekerci, Burak Yılmaz
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