Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt'ün panik anları!

Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt önceki akşam Karaköy’deydi. Yakalanınca "Çekmeyin annem görmesin" dedi.

Magazin - 11.12.2017 10:17
Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt'ün panik anları!
Sibel Can’ın 2000-2010 arasında evli kaldığı Sulhi Aksüt’den olan 17 yaşındaki oğlu Emir Aksüt önceki akşam Karaköy’deki bir gecce kulübünde eğlendi. Geccenin ilerleyen saatlerinde yaşları 17-20 arasında değişen dört kız arkadaşı kulübe Sibel Can’ın Porsche aracıyla geldi. Kulüp çıkışı fotoğrafları çekilen Emir Aksüt muhabirlere “Eyvah, annem görmesin” dedi. Emir ve kız arkadaşı kulüpten VIP minibüsle ayrıldı. Saatler 04.30’u gösterirken Emir Aksüt arkadaşlarını alıp annesiyle oturduğu Beykoz’daki villalarına gitti. (Kaynak: posta.com.tr)

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Bağlantılar: Sibel Can, Emir Aksüt

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