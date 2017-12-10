Sibel Can'a yılbaşı şoku! '1 milyon TL olursa kabul ederim' dedi ama...

Yılbaşı geccesi sahneye çıkması için gelen tekliflere “1 milyon TL olursa kabul ederim” yanıtını veren Sibel Can, teklifler istediği rakamın altında kalınca şaşırdı. Can, istediği teklif gelmeyince bir kanala yılbaşı konseri çekti.

Magazin - 10.12.2017 14:10
Sibel Can'a yılbaşı şoku! '1 milyon TL olursa kabul ederim' dedi ama...
Sibel Can, yılbaşı geccesi sahneye çıkması için gelen tekliflere “1 milyon TL olursa kabul ederim” yanıtını verdi. Can, teklifler bu rakamın altında kalınca program yapmaktan vazgeçti. Sahne yerine Sibel Can, Star TV’ye 500 bin TL karşılığında yılbaşı konseri çekti. Sanatçı, yeni yılı çocukları Engincan, Emir ve Melisa ile Londra’daki evinde karşılayacak.

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Kaynak: milliyet.com.tr
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