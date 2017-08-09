Ayvalık Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde, Nur Yerlitaş imzalı iki farklı kostümle sevenlerinin karşısına çıkan Sibel Can, 2 saat boyunca eski ve son albümündeki şarkıları seslendirdi. Şarkılarıyla olduğu kadar sahne performansıyla da dikkati çeken Sibel Can, bazı şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Biletleri 75, 90 ve 110 liradan satılan konseri yaklaşık 3 bin kişi izledi.
Konserin sonunda, yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Can, en kısa sürede tekrar Ayvalık'ta konser vermek istediğini söylemesi üzerine, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
KAYNAK: DHA
Sibel Can Ayvalık'ı coşturdu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaz konserleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Sibel Can, hayranlarını coşturdu.Kültür-Sanat - 09 Ağustos 2017 11:56
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