Sia'dan büyük jest! Her şeyi ödedi!

Ünlü şarkıcı Sia, Şükran Günü öncesi büyük bir jest yaptı. Ünlü şarkıcı, mahallesindeki Walmart'a gidip müşterilerin tüm aldıklarını ödedi.Peruksuz gittiği için tanınmayan ünlü şarkıcı, yakın zamanda piyango kazandığını bu sebeple ödemeleri yaptığını söyledi. Gerçek orada bulunan bir hayranın tweetiyle ortaya çıktı. Sia'dan kimliğini ifşa ettiği için özür dileyen hayranı o dakikaların videosunu paylaşıp “Sia bugün aldıklarımın parasını ödedi, çok teşekkür ederim!“Herkesin aldıklarını ödeyecek kadar vicdana ve güzel ruha sahipsin! Kim olduğunu anladığımda herkese söylediğim için özür dilerim! Fakat bu kibarlığa teşekkür edilmeli!” yorumunda bulundu. Hayranın yayınladığı video 1,5 milyondan fazla izlendi.